Первый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы в Астраханской области завершен

В рамках проекта внедрения высокотехнологичного кейса в Центре управления дорожным движением создали десять автоматизированных рабочих мест. Сотрудники центра будут мониторить и корректировать ситуацию на дорогах города в режиме онлайн. Об этом сообщает ГКУ АО «Астраханьавтодор», подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Кроме того, в пилотном режиме оборудовали «умный» перекрёсток в Ленинском районе Астрахани, на пересечении ул. Аксарайское шоссе — ул. Автозаправочная. Там установили три радиолокационных детектора транспорта и один контроллер светофора.

Платформу управления единой транспортной системой внедряют в России рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Регион подключился к программе в этом году. Её главные задачи – уменьшить заторы, снизить аварийность и улучшить работу общественного транспорта. В частности, благодаря «зелёным» коридорам, которые может создавать платформа, машины скорой помощи смогут проехать перекрёстки без задержек.

Развитие интеллектуальной транспортной системы в Астраханской области продолжится. В частности, в планах– модернизация светофоров на ключевых магистралях города.