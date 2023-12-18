18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В деле обвиняемого в госизмене новосибирского ученого появился второй фигунт

В Новосибирске назвали имя второго фигуранта уголовного дела о госизмене, по которому проходит главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ, Новосибирск) Валерий Звегинцев.

7 апреля Советский суд отправил в СИЗО-1 ГУФСИН по Новосибирской области В.М. Галкина, обвиняемого в преступлении по ст. 275 УК РФ (госизмена), пишет "Интерфакс". 5 декабря арест Галкина продлен до 7 февраля 2024 г.

Напомним, главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев подозревается в госизмене. Он находится под домашним арестом с 7 апреля текущего года. По данным СМИ, поводом для подозрений в госизмене стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике.

Ранее в открытом письме сотрудники института заявили, что за год уже трое ученых-аэродинамиков были арестованы по этой статье, в том числе Звегинцев. Сотрудники обратились к руководству РФ с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку".

Летом прошлого года сообщалось об аресте главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ) СО РАН Анатолия Маслова. Он обвиняется в госизмене. По данным СМИ, ученому вменяется передача секретных данных, связанных с гиперзвуком. Его дело расследует центральный аппарат ФСБ.

Кроме того, по делу о госизмене был также арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк.

Теги: Валерий Звегинцев, В.М.Галкин, госизмена, СО РАН


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Ранее 05.09.2023 10:13 Мск Суд продлил домашний арест ученому Звегинцеву, обвиняемому в госизмене
Ранее 16.05.2023 09:52 Мск Сотрудники СО РАН сообщили об аресте физика Звегинцева по делу о госизмене

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