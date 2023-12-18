18 Декабря 2023
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Экономика Челябинская область
Фото: pravmin.gov74.ru

Новое производство по выпуску нефтяного оборудования на баз ЧТЗ получит господдержку - поможет правительство Челябинской области

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера региональные министерство промышленности и Фонд развития промышленности приступили к разработке пакета мер господдержки как федерального, так и регионального уровня для завода «Буран», сообщает пресс-служба правительства региона.

Новое производство по выпуску нефтяного оборудования на территории Челябинского тракторного завода было запущено в присутствии главы региона неделю назад. Сразу после этого министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий, его первый заместитель Михаил Кнауб и директор регионального ФРП Сергей Казаков встретились с руководством предприятия, чтобы выработать совместную стратегию его развития.

«Губернатор нашего региона уделяет большое внимание развитию не только промышленного комплекса в целом, но и каждой из его отраслей, в том числе такой важной и перспективной, как производство оборудования и комплектующих для нефтегазовой сферы. Открытие в Челябинске завода «Буран», специализирующегося на выпуске высокотехнологичного оборудования для бурения скважин, серьёзно усиливает позиции Южного Урала как центра компетенций в этой области. У нового предприятия большие планы: расширить производственные площади с 7 тысяч до 25 тысяч кв.м., увеличить численность коллектива до полутора тысяч сотрудников, нарастить объёмы выпуска продукции. Исходя из этих задач, региональные Минпром и ФРП предложили руководству завода воспользоваться имеющимися в нашем распоряжении инструментами в комплексе. Это позволит ему максимально эффективно встроиться в успешно развивающуюся в регионе экосистему господдержки бизнеса», - отмечает глава челябинского минпрома.

В первую очередь, заводу предложено в ближайшем будущем войти в национальный проект «Производительность труда». Эксперты созданного на базе ФРП Челябинской области Регионального центра компетенций (РЦК) помогают участвующим в нём предприятиям без дополнительных инвестиций за короткий срок начать выпускать больше востребованной продукции, параллельно улучшая её качество, эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом, а также справляться с кадровым дефицитом. Участие в нацпроекте позволяет компаниям воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом и даёт другие преимущества.

Завод «Буран» обладает большим экспортным потенциалом, поэтому Павел Рыжий предложил включить его импортозамещающую продукцию в соответствующие каталоги министерства и пригласил руководителей предприятия к участию в отраслевых бизнес-миссиях и профильных российских и международных выставках.

производство нефтяного оборудования, импортозамещение(2023)|Фото: pravmin.gov74.ru

Сергей Казаков подробно рассказал о финансовых мерах поддержки, предоставляемых Фондом: льготных займах, грантах на возмещение затрат на НИОКРы, инструментах для участников промышленных кластеров и др.

Кроме того, топ-менеджерам предприятия рекомендовали внимательно ознакомиться с мерами поддержки, которые в Челябинской области администрируют региональное минэкономразвития и Фонд развития предпринимательства - Центр «Мой бизнес».

 

Теги: алексей текслер, господдержка, производство нефтяного оборудования,


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