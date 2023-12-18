Суд вынес приговор экс-бойцу ЧВК "Вагнер", стрелявшему в полицейских в Новошахтинске

Ростовский областной суд приговорил к 6 годам и 11 месяцам Павла Николина, обстрелявшего в прошлом году полицейских в Новошахтинске.

Как передает РИА Новости, отбывать наказание Николин будет в исправительной колонии особого режима. Он обвинялся по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (317 УК РФ), применении насилия в отношении представителя власти (318 УК РФ), а также незаконном обороте оружия (222 УК РФ).

Напомним, 6 декабря 2022 года в пригороде Новошахтинска (Ростовская область) злоумышленник в камуфляже открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил ранения. На следующий день преступника задержали, его обнаружили в пустующем здании. В СК сообщили, что мужчина был судим за кражу и разбой.

Николин сообщил в суде, что служил в ЧВК "Вагнер". Также он заявил журналистам, что стрелял в полицейских, потому что не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним украинские военные. По его словам, он никуда не сбегал, а просто "отстал от группы".