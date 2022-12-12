12 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пригожин готов забрать "обратно на фронт" стрелявшего в полицейских в Новошахтинске

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что подписал поручительство за Павла Николина, подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске, и готов забрать его "обратно на фронт".

Комментарий Пригожина опубликован на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".

"Николин в настоящее время находится под следствием, мы оказываем ему всевозможную поддержку", - сообщил Пригожин.

Он подчеркнул, что руководство "Группы Вагнер" "никоим образом не снимает с себя никакой ответственности за его дальнейшую судьбу".

"Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт", - добавил Пригожин.

6 декабря около полудня в пригороде Новошахтинска (Ростовская область) злоумышленник в камуфляже открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил ранения. На следующий день преступника задержали, его обнаружили в пустующем здании. В СК сообщили, что мужчина был судим за кражу и разбой.

Суд арестовал Николина на два месяца, по 6 февраля 2023 года. Сам он подтвердил в суде, что служил в ЧВК "Вагнер". Также Николин заявил журналистам, что стрелял в полицейских, потому что не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним украинские военные. По его словам, он никуда не сбегал, а просто "отстал от группы".

Теги: пригожин, чвк вагнера, новошахтинск



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