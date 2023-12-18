18 Декабря 2023
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Экономика Московская область
Фото: shhyolkovo.ru

Глава Щелково Андрей Булгаков поручил оказать местному производителю содействие в получении мер гоподдержки

Предприятие "Уникон", расположенное в Щелково Московской области строит торговые павильоны, магазины, офисы, дома и другие конструкции из металла и сэндвич-панелей. В портфолио компании: лесопарк «Кусково», воскресная школа при Георгиевском храме, посты ДПС и другие объекты, сообщает официальный портал  администрации городского округа Щёлково.

производство, импортозамещение, станок, цех(2023)|Фото: shhyolkovo.ru

В самом муниципалитете «Уникон» построил обновлённые павильоны «ЩёлковоХлеб» и «Ферма Цветковых». На будущий год у компании запланировано расширение и модернизация производства.

андрей булгаков, щелково(2023)|Фото: shhyolkovo.ru

Андрей Булгаков поручил оказать предприятию полное содействие, в том числе в получении региональных мер поддержки.

андрей булгаков, щелково(2023)|Фото: shhyolkovo.ru

Основатель и генеральный директор «Уникона» — житель Щелково,  штат предприятия в основном состоит из граждан, проживающих в городском округе: 55 человек из Щёлково, 10 из Монино, 6 из Фрязино и 2 из Лосино-Петровского.

производство, импортозамещение, станок, цех(2023)|Фото: shhyolkovo.ru

В сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой компания подписала соглашение с Щёлковским колледжем.

чиновник, руки, заседание(2023)|Фото: shhyolkovo.ru

Теперь студенты изучают теорию на лекциях, а предприятие даёт возможность применить полученные знания на практике, что является конкретным примером качественного симбиоза по воспитанию будущих квалифицированных кадров для местного производства.

Теги: андрей булгаков, щелково, сэндвич-панели, производство


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