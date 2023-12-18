Глава Щелково Андрей Булгаков поручил оказать местному производителю содействие в получении мер гоподдержки

Предприятие "Уникон", расположенное в Щелково Московской области строит торговые павильоны, магазины, офисы, дома и другие конструкции из металла и сэндвич-панелей. В портфолио компании: лесопарк «Кусково», воскресная школа при Георгиевском храме, посты ДПС и другие объекты, сообщает официальный портал администрации городского округа Щёлково.

В самом муниципалитете «Уникон» построил обновлённые павильоны «ЩёлковоХлеб» и «Ферма Цветковых». На будущий год у компании запланировано расширение и модернизация производства.

Андрей Булгаков поручил оказать предприятию полное содействие, в том числе в получении региональных мер поддержки.

Основатель и генеральный директор «Уникона» — житель Щелково, штат предприятия в основном состоит из граждан, проживающих в городском округе: 55 человек из Щёлково, 10 из Монино, 6 из Фрязино и 2 из Лосино-Петровского.

В сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой компания подписала соглашение с Щёлковским колледжем.

Теперь студенты изучают теорию на лекциях, а предприятие даёт возможность применить полученные знания на практике, что является конкретным примером качественного симбиоза по воспитанию будущих квалифицированных кадров для местного производства.