18 Декабря 2023
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Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В поликлинике Голышманово установили новый компьютерный томограф

В поликлинике Областной больницы № 11 в поселке Голышманово установили новый компьютерный томограф, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Кроме жителей Голышмановского городского округа обследования на новом аппарате смогут проходить жители Аромашевского, Омутинского и Юргинского районов. Прежний томограф проработал в учреждении около пяти лет и в пандемию Covid-19 помог спасти десятки человеческих жизней.

Главный врач Областной больницы №11 Алексей Белов сообщил, что новый аппарат российской сборки с отечественным программным обеспечением.

"При обследовании пациента позволяет делать 64 среза, что вдвое больше, чем прежний томограф. Это позволяет точнее установить диагноз. Расширен перечень программ диагностики, появилась возможность выявлять злокачественные новообразования кишечника или желудка на ранних стадиях", - заявил он.

В поликлинике Областной больницы № 11 в поселке Голышманово установили новый компьютерный томограф(2023)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Томограф приобрели благодаря реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Отметим, что в ноябре в рамках этой программы, в селе Викулово открылась после капитального ремонта поликлиника. В реконструированном здании установлено современное специализированное оборудование – цифровой маммограф, рефрактометр, стоматологические системы и установки, уретроскоп и многое другое.

Теги: томограф, здравоохранение, обследования


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