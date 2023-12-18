Северный Кипр хотел бы установить прямое авиасообщение с Россией

Северный Кипр хотел бы установить прямое авиасообщение с Россией, но пока это не представляется возможным из-за статуса непризнанной республики (Турецкую Республику Северный Кипр признает только Турция), передает ТАСС со ссылкой на главу страны Эрсина Татара.

По его словам, сейчас в республике проживает значительное количество российских граждан. "Часть из них приехала с юга после начала украинского кризиса, часть перебралась из Турции, кто-то - непосредственно из России", - рассказал Татар.

Сейчас добраться до Северного Кипра можно через Турцию самолетом.