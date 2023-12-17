В финском городе Лаппеенранта прошла акция протеста против закрытия границы с Россией

В финском городе Лаппеенранта прошла акция протеста против закрытия границы с Россией, сообщают РИА "Новости".

На митинге собралось около 50-60 демонстрантов. В основном это были россияне, которые живут в Финляндии и являются держателями паспортов двух стран.

По словам одной из участниц манифестации, в сложившейся ситуации следует винить Финляндию и НАТО. Она отметила, что мигранты и раньше приезжали в страну, но это не приводило к принятию таких жестких мер.

Недовольство жителей также вызывает непостоянство местных властей, которые сначала "открывают границу, а потом снова закрывают".

30 ноября правительство Финляндии закрыло все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Хельсинки объяснил свои действия якобы неконтролируемым прибытием беженцев из соседней страны. С 14 декабря Финляндия решила открыть два КПП — "Ваалимаа" и "Ниирала", но уже 15 декабря вновь закрыла их.

Единственным вариантом транспортного сообщения между двумя странами по сухопутной границе остаются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала".