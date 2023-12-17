Астраханский казачий округ и землячество казаков в Азербайджане подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между объединениями казаков подписали первый заместитель атамана Астраханского окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Егор Угаров и атаман землячества казаков в Азербайджане Юрий Чигирёв.

Теперь будут вместе организовывать патриотические мероприятия, работать с молодёжью, собирать и передавать гуманитарный груз в зону спецоперации.

Егор Угаров отметил, что подобное соглашение между казачьими обществами подписано впервые.

«Подписанное соглашение – это вклад в развитие международных отношений и укрепление связей между нашими казачьими обществами. Обязательно будем проводить военно-полевые сборы, а также мероприятия, направленные на патриотическое воспитание», – пояснил заместитель атамана по молодежной политике землячества казаков Азербайджана Руслан Слепцов.

Стороны также обменялись памятными подарками.