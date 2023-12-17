В Приморье краснокнижный тигр загрыз собаку. Его отловили

17 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Дальневосточный ФО Приморский край
Фото: МВД

В Приморье краснокнижный тигр загрыз собаку. Его отловили

В Приморье краснокнижный амурский тигр загрыз собаку в селе Дмитриевка, сообщают РИА "Новости".

Инцидент произошел 8 декабря: около 05.00 мужчина, услышав шорох во дворе, вышел из дома на окраине села и увидел тигра. Хищник убежал, завидев человека. Инспектор охотнадзора прибыл в 06.00, выяснилось, что тигр загрыз собаку. Специалисты охотнадзора дежурили в селе до воскресенья, 10 декабря, но хищник не появился. В центре информировали, что у тигра травма лапы, его отловят.

В настоящий момент тигра поймали.

"В ночь на воскресенье, 17 декабря, в районе приморского села Дмитриевка был пойман амурский тигр, который в начале декабря проявил несколько эпизодов конфликтного поведения, задавив... собак... Пойманным тигром оказался самец весом 150-170 килограммов", - говорится в сообщении.

По данным минлесхоза региона, решение об отлове краснокнижного хищника приняли совместно со специалистами центра "Амурский тигр" после того, как выяснилось, что зверя не удается отогнать от населенного пункта. Специалисты Госохотнадзора установили на территории, где появлялся хищник, несколько фотоловушек для наблюдения за животным и понимания осо6енностей его поведения.

Краснокнижного зверя доставили в центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"), после осмотра ветеринары примут решение о дальнейшей судьбе животного.

Если тигр здоров и может самостоятельно охотиться, то его скорее всего выпустят в малонаселенной местности с богатой кормовой базой на территории ареала амурского тигра. Если состояние здоровья хищника не позволит это сделать, тигр продолжит жизнь в неволе.

Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

Теги: амурский тигр, собака


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети