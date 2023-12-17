В Приморье краснокнижный тигр загрыз собаку. Его отловили

В Приморье краснокнижный амурский тигр загрыз собаку в селе Дмитриевка, сообщают РИА "Новости".

Инцидент произошел 8 декабря: около 05.00 мужчина, услышав шорох во дворе, вышел из дома на окраине села и увидел тигра. Хищник убежал, завидев человека. Инспектор охотнадзора прибыл в 06.00, выяснилось, что тигр загрыз собаку. Специалисты охотнадзора дежурили в селе до воскресенья, 10 декабря, но хищник не появился. В центре информировали, что у тигра травма лапы, его отловят.

В настоящий момент тигра поймали.

"В ночь на воскресенье, 17 декабря, в районе приморского села Дмитриевка был пойман амурский тигр, который в начале декабря проявил несколько эпизодов конфликтного поведения, задавив... собак... Пойманным тигром оказался самец весом 150-170 килограммов", - говорится в сообщении.

По данным минлесхоза региона, решение об отлове краснокнижного хищника приняли совместно со специалистами центра "Амурский тигр" после того, как выяснилось, что зверя не удается отогнать от населенного пункта. Специалисты Госохотнадзора установили на территории, где появлялся хищник, несколько фотоловушек для наблюдения за животным и понимания осо6енностей его поведения.

Краснокнижного зверя доставили в центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"), после осмотра ветеринары примут решение о дальнейшей судьбе животного.

Если тигр здоров и может самостоятельно охотиться, то его скорее всего выпустят в малонаселенной местности с богатой кормовой базой на территории ареала амурского тигра. Если состояние здоровья хищника не позволит это сделать, тигр продолжит жизнь в неволе.

Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.