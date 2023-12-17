В Прикамье произошла новая коммунальная авария

В Прикамье без теплоснабжения остались жители Осинского городского округа. Из-за порыва на теплосетях отключены 49 многоквартирных домов - 2,5 тыс. человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Ночью ремонтные бригады одну течь устранили. Когда стали заполнять систему, трубы вновь прорвало. Ведутся ремонтные работы.

Прокуратура Осинского района организовала проверку в связи с аварийной ситуацией, которая повлекла за собой отключение от теплоснабжения части жилого фонда и социальных объектов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц в части соблюдения законодательства об обеспечении благоприятных и безопасных условий проживания граждан, а также предоставления коммунальных услуг надлежащего качества.

В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Отметим, что ранее коммунальные аварии произошли в Соликамске. Глава региона Дмитрий Махонин пообещал принять кадровые решения по итогам аварии.