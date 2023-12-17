17 Декабря 2023
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Фото: МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

В Салехарде ночью сгорел аварийный деревянный жилой дом

В Салехарде сегодня ночью произошел пожар в двухэтажном жилом деревянном доме, расположенном по улице Чапаева, д. 3, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

Дом был признан аварийным, он подлежал расселению.

Прибывшие на место спасатели провели осмотр жилого помещения для поиска пострадавших людей. Из дома было эвакуировано 19 жильцов, в том числе четыре ребенка. Ликвидировать открытое горение МЧС смогли в 08.24. По предварительным данным, площадь пожара составила 576 кв. метров. Погибших нет.

Пострадали три человека. По информации администрации города, они госпитализированы.

Пожар в Салехарде(2023)|Фото: МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Всего в доме №3 по улице Чапаева было зарегистрировано 44 человека. Руководители администрации города и всех экстренных служб работали на месте пожара.

Городские власти приняли оперативные меры для развертывания мест обогрева и размещения жильцов сгоревшего дома. Сейчас всем пострадавшим предоставили общежитие. Ведется работа с каждой семьей по подбору вариантов размещения в маневренном фонде.

Теги: пожар, Чапаева 3, аварийный дом, деревянный дом


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