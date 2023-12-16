Депардье плевать на лишение ордена Почетного легиона из-за сексизма

Жерару Депардье наплевать на то, что его могут лишить ордена Почетного легиона из-за сексистских высказываний, заявил представитель актера Арно Фрилли.

Ранее министр культуры Франции Рима Абдул-Малак не исключила, что у Депардье отзовут высшую награду республики. Причиной стал выход документального фильма на телеканале France 2. Он рассказывает о поездке Депардье в Северную Корею в 2018 году. Там актер допускал, мягко говоря, неприличные высказывания и сальные шутки.

"Может быть его дружба с Россией тоже влияет на политику. Он сам не очень понимает, почему это вдруг все появляется. Никогда ничего против него в этом виде не было", - цитирует Фрилли радиостанция "Говорит Москва". Стоит отметить, что это неправда: подобные высказывания, в том числе намеки на изнасилование, Депардье допускал еще в 70-х, тогда одно из таких похабных интервью стоило ему "Оскара".

"Я думаю, ему [Депардье] плевать на награду. Депардье не ищет никаких наград и поклонов. У него в этом году десять лет российского гражданства, для него это важно, он сам это сказал", - добавил представитель актера.