Умер эмир Кувейта шейх Наваф ас-Сабах

Умер эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Ему было 86 лет. Официальное заявление о смерти шейха было сделано представителем королевского двора Кувейта по государственному телевидению.

Шейх Наваф пришел к власти в сентябре 2020 года после смерти своего сводного брата (тому был 91 год, он умер в США). До этого Наваф также занимал посты в руководстве страны, наследником престола был назначен в 2006 году. В 1990 году, когда иракские войска вторглись в богатый нефтью эмират, Наваф занимал пост министра обороны.

Телеканал "Аль Джазира" сообщает, что шейх в правящей семье аль-Сабах имел репутацию сдержанного и скромного человека.

В прошлом месяце эмира экстренно госпитализировали. Какие именно проблемы со здоровьем были у шейха – не сообщалось.