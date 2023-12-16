16 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

На рынке "Садовод" в Москве задержано 80 мигрантов после массовой потасовки с полицией

В Москве на рынке "Садовод" задержаны около 80 человек. Все они стали участниками беспорядков и потасовки, едва не переросшей в столкновения с полицией.

Инцидент произошел накануне вечером у шестого выхода с рынка. Агрессивная толпа начала теснить полицейских, которые задержали в ходе проверки документов одного из таксистов. Он пытался убежать и даже прокатил полицейского на капоте, но был задержан. После этого у таксиста начался приступ эпилепсии.

Все происходило на глазах мигрантов и, судя по всему, им не понравилось. Полиция вызвала Росгвардию в качестве подкрепления.

Успокоилась толпа после выстрелов в воздух. Были задержаны 40 человек, остальные разбежались, но их в результате тоже задержали.

"В отношении мужчины, применившего физическую силу в отношении сотрудника полиции на территории рынка "Садовод", возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ", - сообщили в столичном управлении Следственного комитета. Задержанным оказался гражданин Таджикистана, следствие ходатайствует об его аресте.

Теги: рынок, мигранты, потасовка, полиция


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