В ЛНР и ДНР без электричества остаются полмиллиона человек
В ЛНР и ДНР к утру субботы, 16 декабря, около полумиллиона потребителей оставались обесточенными, это данные Минэнерго России.
В ДНР без электричества остаются 233 тыс. человек, в ЛНР – 253 тыс. человек.
Еще 89 тыс. человек без света сидят в Ростовской области. В Минэнерго заявили, что "энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы".
Ранее в ведомстве сообщали, что причиной массовых отключений стали неблагоприятные погодные условия.