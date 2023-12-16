В ЛНР и ДНР без электричества остаются полмиллиона человек

В ЛНР и ДНР к утру субботы, 16 декабря, около полумиллиона потребителей оставались обесточенными, это данные Минэнерго России.

В ДНР без электричества остаются 233 тыс. человек, в ЛНР – 253 тыс. человек.

Еще 89 тыс. человек без света сидят в Ростовской области. В Минэнерго заявили, что "энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы".

Ранее в ведомстве сообщали, что причиной массовых отключений стали неблагоприятные погодные условия.