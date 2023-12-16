16 Декабря 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: East News / AP Photo/Hatem Moussa

До 18 тысяч выросло число погибших палестинцев в секторе Газа

До 18 тысяч выросло число погибших в секторе Газа, об этом сообщили власти анклава.

8 тысяч из этого числа – дети, заявили в Газе, более 6 тысяч – женщины, также погибли 300 медиков, 89 журналистов.

Ранения получили 51 тысяча человек, тела 7,5 тысяч заблокированы под руинами городских зданий, передает турецкое агентство "Анадолу".

война в газе, разрушения домов, арабо-израильский конфликт(2023)|Фото: REUTERS / Mohammed Salem

Накануне генеральный комиссар ООН по помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини заявил, что Газа стала "непригодным для жизни местом".

Теги: сектор газа, жертвы, конфликт арабо-израильский


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