До 18 тысяч выросло число погибших палестинцев в секторе Газа

До 18 тысяч выросло число погибших в секторе Газа, об этом сообщили власти анклава.

8 тысяч из этого числа – дети, заявили в Газе, более 6 тысяч – женщины, также погибли 300 медиков, 89 журналистов.

Ранения получили 51 тысяча человек, тела 7,5 тысяч заблокированы под руинами городских зданий, передает турецкое агентство "Анадолу".

Накануне генеральный комиссар ООН по помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини заявил, что Газа стала "непригодным для жизни местом".