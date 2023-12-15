В Нижневартовске вооруженный топором мужчина ворвался в банк

В Нижневартовске вооруженный топором мужчина ворвался в отделение банка по ул. 60 лет Октября и устроил погром. Сотрудники банка вызвали полицию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции, сообщение о произошедшем в дежурную часть поступило сегодня вечером.

"На место происшествия незамедлительно прибыли наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. Совместными усилиями гражданин задержан. В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, выясняются причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Во время нападения на банк никто не пострадал.