15 Декабря 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Подведены итоги конкурса "Лучшие практики реализации социальных контрактов в Тюменской области"

Подведены итоги конкурса "Лучшие практики реализации социальных контрактов в Тюменской области", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Награждение лауреатов и дипломантов состоялось в региональном центре "Семья" сегодня, 15 декабря. Всего эксперты регионального этапа рассмотрели 40 заявок.

Директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин отметил, что в реализации социального контракта самое главное — обеспечить появление в семье стабильного источника дохода, который помогает выйти на другой уровень жизни, воспитания детей и развития.

Подведены итоги конкурса "Лучшие практики реализации социальных контрактов в Тюменской области"(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Победителями конкурса стали 17 человек в трех номинациях: поиск работы; индивидуальная предпринимательская деятельность; ведение личного подсобного хозяйства.

Лауреат первой степени Лариса Чупина рассказала о том, как социальный контракт помог реализовать давнюю мечту.

"Я хотела давно осуществить свою мечту: открыть пекарню. В 2021 году созрела идея. Но я не знала где деньги взять. Мне подсказали, что есть такая возможность - воспользоваться социальным контрактом. Остаточную сумму уже взяли в кредит. Это был стартовый капитал. Я благодарна, что есть такая программа. И вот наша пекарня уже два с половиной года существует", - сообщила Лариса Чупина.

С января по декабрь 2023 года в Тюменской области заключено более 620 социальных контрактов.

Теги: Лучшие практики, социальные контракты, помощь, предприниматели


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