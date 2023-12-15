15 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Норильске из-за аварии на рудника "Норникеля" погиб машинист

В результате аварии на руднике "Комсомольский" в Норильске погиб машинист буровой машины.

На горизонте -560 м рудника буровая машина опрокинулась в камеру очистного пространства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Норникеля". Рудник работает в штатном режиме.

Рудник "Комсомольский" – одно из самых крупных и перспективных горных предприятий Заполярного филиала "Норникеля". Он ведет подземную разработку Октябрьского и Талнахского месторождений с 1971 г. Текущий годовой объем добычи руды составляет 3,8 млн т, план к 2030 г. – около 6 млн т. Сейчас отработка запасов богатых сульфидных медно-никелевых руд здесь почти завершена, рудник ведет добычу оставшихся запасов богатых руд на флангах шахтного поля, медистых и вкрапленных руд.

Теги: Рудник, "Комсомольский", авария, буровая установка


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Ранее 15.12.2023 13:30 Мск В Норильске на буровой установке рудника "Норникеля" произошла авария

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