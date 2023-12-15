В Норильске на буровой установке рудника "Норникеля" произошла авария

В Норильске на руднике "Комсомольский" случилась авария с буровой установкой.

Она произошла в забое на глубине в 600 м, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах. Информации о судьбе горняков пока нет.

Рудник "Комсомольский" – одно из самых крупных и перспективных горных предприятий Заполярного филиала "Норникеля". Он ведет подземную разработку Октябрьского и Талнахского месторождений с 1971 г. Текущий годовой объем добычи руды составляет 3,8 млн т, план к 2030 г. – около 6 млн т. Сейчас отработка запасов богатых сульфидных медно-никелевых руд здесь почти завершена, рудник ведет добычу оставшихся запасов богатых руд на флангах шахтного поля, медистых и вкрапленных руд. На предприятии ведется строительство капитальных горных выработок залежей богатой руды. Предприятие обеспечено рудными запасами на 100 лет.