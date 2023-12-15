Песков назвал "уникальной практикой" голосование по Украине без участия Орбана, ушедшего за кофе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уникальной практикой" то, как в ЕС принимают решения, дожидаясь, пока кто-то из несогласных отойдет пить кофе.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за кофе на время голосования по Украине.

"Это не наше дело, но мы с большим интересом читаем разные сообщения СМИ о, скажем так, практике принятия разных решений в ЕС, дожидаясь, когда кто-то выйдет за кофе и так далее, чтобы в отсутствие кого-то протащить какие-то решения", - заявил представитель Кремля.

"Если это соответствует действительности, то это - уникальная практика", - цитирует ТАСС Пескова.

Ранее также сообщалось, что ЕС согласовал 12-ый пакет санкций против России после того, как канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала, где шло голосование. Вена выступала против принятия ограничений в их нынешнем виде. СМИ пишут, что Нехаммер вышел из помещения, чтобы обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о вступлении Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Собеседники издания Politico назвали произошедшее совпадением.