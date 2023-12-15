В Екатеринбурге к 5-летию RCC назвали лучших бойцов и поединки организации

Спортивная организация RCC празднует свой первый юбилей. К 5-летию уральского промоушена лучших спортсменов наградили на церемонии RCC AWARDS.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, сейчас в систему RCC входит уже четыре направления: ММА, бокс, кулачные бои и кикбоксинг. За пять лет работы Екатеринбург превратился в настоящую столицу единоборств России, в которой прошло невероятное количество громких событий.

Бой Магомеда Исмаилова против Александра Шлеменко признан поединком пятилетия в ММА, бой Сергея Ковалева против Энтони Ярда – в боксе. Иван Штырков, Мамука Усубян и Шавкат Рахимов признаны лучшими спортсменами пятилетия в своих дисциплинах. А Евгений Тищенко, Борис Медведев, Камрян Набати и Валерий Мясников – спортсмены года.

Все лауреаты RCC AWARDS 2023:

Лига смешанных единоборств RCC MMA

Боец 2023 года – Борис Медведев

Открытие 2023 года – Рахим Мидаев

Боец пятилетия – Иван Штырков

Бой года – Рахим Мидаев vs Евгений Игнатьев

Нокаут года – Темирхан Темирханов vs Виктор Азатян

Сабмишен года – Мишель Сильва (бой против Александра Васильева)

Бой пятилетия – Александр Шлеменко vs Магомед Исмаилов

Сабмишен пятилетия – Александр Шлеменко vs Дэвид Бранч

Нокаут пятилетия – Александр Илич vs Александр Шлеменко

Апсет пятилетия – Александр Илич vs Александр Шлеменко.

Лига кулачных поединков RCC HARD

Бой года – Сергей Кратос vs Кристиано Фролич

Нокаут года – Валерий Мясников vs Дауд Стхански

Боец года – Валерий Мясников

Открытие года – Вячеслав Мещеркин.

Промоутерская компания RCC BOXING

Боксер года – Евгений Тищенко

Боксер пятилетия – Шавкат Рахимов

Бой года – Оганес Устян vs Георгий Челохсаев

Нокаут года – Георгий Юновидов vs Арслан Яллыев

Бой пятилетия – Сергей Ковалев vs Энтони Ярд.

Лига профессионального кикбоксинга RCC FAIR FIGHT

Боец пятилетия – Мамука Усубян

Боец 2023 года – Кямран Набати

Открытие 2023 года – Эдуард Саик

Бой года – Владимир Кузьмин vs Даха Динчер

Нокаут года – Сергей Веселкин vs Ахмад Багужаев

Нокаут пятилетия – Никита Козлов vs Фабио Альберто

Бой пятилетия – Дмитрий Меньшиков vs Максим Сульгин.