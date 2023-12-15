В Екатеринбурге к 5-летию RCC назвали лучших бойцов и поединки организации
Спортивная организация RCC празднует свой первый юбилей. К 5-летию уральского промоушена лучших спортсменов наградили на церемонии RCC AWARDS.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, сейчас в систему RCC входит уже четыре направления: ММА, бокс, кулачные бои и кикбоксинг. За пять лет работы Екатеринбург превратился в настоящую столицу единоборств России, в которой прошло невероятное количество громких событий.
Бой Магомеда Исмаилова против Александра Шлеменко признан поединком пятилетия в ММА, бой Сергея Ковалева против Энтони Ярда – в боксе. Иван Штырков, Мамука Усубян и Шавкат Рахимов признаны лучшими спортсменами пятилетия в своих дисциплинах. А Евгений Тищенко, Борис Медведев, Камрян Набати и Валерий Мясников – спортсмены года.
Все лауреаты RCC AWARDS 2023:
Лига смешанных единоборств RCC MMA
Боец 2023 года – Борис Медведев
Открытие 2023 года – Рахим Мидаев
Боец пятилетия – Иван Штырков
Бой года – Рахим Мидаев vs Евгений Игнатьев
Нокаут года – Темирхан Темирханов vs Виктор Азатян
Сабмишен года – Мишель Сильва (бой против Александра Васильева)
Бой пятилетия – Александр Шлеменко vs Магомед Исмаилов
Сабмишен пятилетия – Александр Шлеменко vs Дэвид Бранч
Нокаут пятилетия – Александр Илич vs Александр Шлеменко
Апсет пятилетия – Александр Илич vs Александр Шлеменко.
Лига кулачных поединков RCC HARD
Бой года – Сергей Кратос vs Кристиано Фролич
Нокаут года – Валерий Мясников vs Дауд Стхански
Боец года – Валерий Мясников
Открытие года – Вячеслав Мещеркин.
Промоутерская компания RCC BOXING
Боксер года – Евгений Тищенко
Боксер пятилетия – Шавкат Рахимов
Бой года – Оганес Устян vs Георгий Челохсаев
Нокаут года – Георгий Юновидов vs Арслан Яллыев
Бой пятилетия – Сергей Ковалев vs Энтони Ярд.
Лига профессионального кикбоксинга RCC FAIR FIGHT
Боец пятилетия – Мамука Усубян
Боец 2023 года – Кямран Набати
Открытие 2023 года – Эдуард Саик
Бой года – Владимир Кузьмин vs Даха Динчер
Нокаут года – Сергей Веселкин vs Ахмад Багужаев
Нокаут пятилетия – Никита Козлов vs Фабио Альберто
Бой пятилетия – Дмитрий Меньшиков vs Максим Сульгин.