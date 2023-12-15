В Госдуме высказались о "нападении Украины на Крым"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает красочным, но неубедительным анонсируемое украинской военной разведкой нападение на Крым.

"В Крыму все готово к их появлению: наручники, автозаки, сухие и прекрасные тюремные камеры. Но это для тех, кому повезет доплыть до крымского берега живыми", - сказал РИА Новости Шеремет.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя поставки Украине вооружений странами Запада, сообщил, что "халява скоро может закончиться".

Сегодня Украина почти ничего не производит, отметил глава государства в ходе пресс-конференции и прямой линии.

"Все привозят, извините за моветон, на халяву. Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, так и заканчивается помаленьку", - сказал он.

Путин отметил, что Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но западная техника в зоне СВО уничтожается российскими войсками.

"Российские войска уничтожили уже 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин с начала "контрнаступления" Киева", - подчеркнул Путин.