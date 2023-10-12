ФСБ задержала 18-летнего жителя Архангельска за попытку поджога техники в воинской части

Сотрудники ФСБ пресекли попытку совершить теракт на территории воинской части в Архангельске.

По данным регионального управления спецслужбы, 18-летний местный житель по заданию запрещенной в РФ террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт), передает РИА Новости.

Ранее в Алтайском крае был задержан мужчина, планировавший совершить теракт по указанию проукраинской террористической организации. Он должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации города Рубцовска.