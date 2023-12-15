СМИ: в России может появиться единый оператор стройки частного жилья

В России могут создать единого оператора стройки частных домов.

Как ожидается, он будет централизованно решать вопросы комплексной застройки в городах, планировки сетей жилищно-коммунального хозяйства, дорог и прочей инфраструктуры, а также выделять земли. Инициатива принадлежит Общественному совету при Министерстве строительства РФ.

По словам экспертов, появление подобного органа давно ждет бизнес, так как данная мера поможет снизить расходы девелоперов. Они также прогнозируют, что появление единого оператора может привести к снижению стоимости малоэтажного жилья.

Как сообщил член Общественного совета при Минстрое Виталий Кочкин, реализация мер даст мощный толчок росту ВВП страны, а интенсификация малоэтажного строительства приведет к росту рождаемости, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Министерство промышленности и торговли и Министерство строительство РФ направят в кабмин проект резолюции о введении в России ГОСТа для строительства частных домов и территорий малоэтажных поселков.