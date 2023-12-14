Власти Финляндии решили снова закрыть КПП на границе с Россией

Не прошло и суток с открытия с открытия двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией – Ваалимаа и Ниирала, как Финляндия объявила о закрытии КПП. Об этом в парламенте заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен, сообщают местные СМИ.

Официально сообщить о своем решении власти страны планировали на сегодняшней конференции в 19.15 по мск. Дата и сроки закрытия также пока не сообщались.

Напомним, что в ноябре Финляндия закрыла все восемь пограничных пассажирских КПП с Россией, обвинив российскую сторону в организованном массовом пропуске к финской границе мигрантов из стран третьего мира. В декабре стало известно, что в ночь на 14 декабря два наиболее популярных КПП, на которые ранее приходилась основная часть трафика, будут открыты.

В тот момент власти Финляндии отметили, что не исключают повторное закрытие переходов, если ситуация с неконтролируемым притоком беженцев-мигрантов повторится.