В Надыме возник дефицит бензина

В Надыме возник дефицит бензина, сообщает НУР24.

На заправках "Роснефтегаз" висят объявления об ограничении свободной продажи (отпускают только по топливным картам компании). На других заправках наблюдаются очереди.

Местные водители сообщают, что особенно сложно дела обстоят с 95-м бензином. Днем очередь на покупку бензина достигает часа. Вечером на заправках часовые очереди, работает на 95-й одна колонка. Вечером бензин достать еще более проблематично.

По данным администрации, из-за низких температур у компании "Роснефтегаз" возникли сложности с поставкой топлива, а остатка резерва было недостаточно. Ожидается, что уже 15 декабря проблема будет решена.