К 2030 году Путин рассчитывает выпустить 1000 отечественных самолетов

К 2030 году планируется выпустить 1000 новых отечественных самолетов - речь идет об МС-21 и переоборудованных российскими двигателями бортах, а так же среднемагистральных Ил-96-400. Такими планами президент Владимир Путин поделился на пресс-конференции, отвечая на вопрос курсанта-летчика, на чем ему летать.

"Что касается самолетов иностранного производства... да, действительно, мы вели споры с нашими компаниями, которые закупали иностранные самолеты без ограничений. Да, можно принять их аргументы, это экономичность двигателей, соответствие требованиям по шумам. Но лучше бы своевременно озаботились созданием рынка отечественной техники", - пожурил Путин российских перевозчиков.

По мнению президента, парк авиакомпаний перегружен иностранной техникой. Часть самолетов, находящихся в лизинге, сейчас выкупается в собственность российских авиакомпаний, что не отменяет необходимости развивать собственное самолетостроение.

"Надеюсь, что наши планы осуществятся, мы планируем до 2030 года выпустить 1000 самолетов, речь про МС-21 и переоборудование самолетов российскими двигателями ПД, а так же Ил-96-400, который уже пошел в работу в грузовом варианте", - поделился президент.

Отметим, что с поставками отечественных самолетов не все гладко. "Ростех" в 2023 году достроит и передаст заказчику только один из трех запланированных самолетов Ту-214. Этот борт не будет использоваться в коммерческих перевозках, заказчик – не то СЛО "Россия", не то МЧС. Твердых заказов на другие Ту-214 сейчас нет. "Ростех" собирается производить этот самолет с кабиной на трех человек (два пилота и бортинженер), "Аэрофлот" же готов покупать Ту-214 только с кабиной на двух членов экипажа. Испытания такой модификации "Ростех" начнет только в 2026 году.

"Аэрофлот" в сентябре снова подписал документы на поставку "Суперджетов" и МС-21 с государственной корпорацией "Ростех". В прошлом году на Восточном экономическом форуме компании заключили соглашение о намерениях: "Ростех" намеревался поставить группе 210 самолетов МС-21, а также "Суперджеты" и Ту-214 в период с 2023 по 2030 год. Теперь "Аэрофлот" на том же форуме подписал "твердый контракт" на поставку МС-21 и "Суперджетов".

При этом ни "импортозамещенный" "Суперджет", ни МС-21 с российским двигателем по-прежнему не сертифицированы и не поставлены в серийное производство, поставки модифицированных Ту-214 намечаются на 2024-2025 гг.