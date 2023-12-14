Путин "оторопел" от суда по делу журналистки Баязитовой

Владимир Путин обратится к Госдуме с предложением пересмотреть уголовное законодательство в части наказания за экономические преступления. Пока же он предлагает соблюдать действующий закон, даже если он возмущает несоразмерностью наказания и преступления.

На большой пресс-конференции/прямой линии президенту России задали вопрос о справедливости наказания журналистки Александры Баязитовой: по делу о вымогательстве обвинение требовало приговорить ее к 14 годам колонии.

Путин не согласился с тем, что Баязитова попала под "охоту на ведьм": "Не перегибайте, что она такое сделала, чтобы на нее охотиться надо? Она что, крупный оппозиционный деятель?".

"Суров закон, но закон. Я слышу и вижу, когда 14-15 лет дают за экономические преступления. Я сам оторопел, когда узнал. Перебор, очевидно. Но во многих странах экономические, налоговые преступления караются еще суровее, люди получают по сто лет. Потому что общественная опасность таких деяний на определенном этапе развития общества велика. У меня как у гражданина эта ситуация вызывает вопросы. Бывшему министру чуть ли не 19 лет с лишним за определенные нарушения… Надо ли там такие сроки? Законодатель должен подумать. Это верно. Но пока закон существует – его надо исполнять", - заявил президент.

"В этом [действующем законодательстве] тоже что-то есть. В этом стабильность правовой системы. Но это не значит, что ничего не нужно менять. Попрошу законодателей, Госдуму еще раз это все оценить", - добавил Путин.