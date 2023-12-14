Сфера культуры Астраханской области презентовала свой яркий потенциал на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

С раннего утра начались выступления артистов, мастер-классы народных умельцев, встречи со знаменитыми земляками. Настроение гостям выставки подарили лучшие творческие коллективы региона.

На центральной сцене ВДНХ Астраханский государственный ансамбль песни и танца выступил с концертной программой «Жемчужина Нижнего Поволжья», где представил песенно-танцевальные и музыкальные традиции народов, проживающих на территории Астраханской области. Здесь же выступила и наша землячка народная артистка РФ Надежда Бабкина вместе с ансамблем «Русская песня». Она сказала то, что никогда не забывает, откуда она родом, и гордится Астраханским многонациональным краем.

Камерный оркестр под управлением Леонида Бутакова в Доме культуры ВДНХ выступил с концертной программой «Сквозь время». В ней прозвучали шедевры российской и мировой классической музыки.

Концертную программу «Астраханские переборы» подарил ансамбль астраханских гармонистов «Русский строй» фольклорный и ансамбль «Астраханская песня». Инструментальные наигрыши, кадрили Астраханской области, народные песни и припевки отразили все многообразие самобытной культуры края.

Известные эстрадные композиции мировой, советской и российской эстрады прозвучали в концертной программе «Пой. Танцуй. Люби!» в исполнении творческих коллективов и солистов Дирекции по реализации культурно-массовых программ.

И в завершении Дня региона состоялась концертная программа «Мы вместе» на главной сцене выступили мастера искусств Астраханской области.





Дом ремесел представил выставку традиционных сувениров ручной работы астраханских мастеров-ремесленников, выполненных в разных техниках декоративно-прикладного искусства и ремесел.

Народные умельцы показали мастер-шоу и провели мастер-классы: Гульнара Джаналиева по плетению из чакана, Анастасия Светлицкая по гончарному делу, Анатолий Рабеев по плетению из лозы.