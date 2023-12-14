Сфера культуры Астраханской области презентовала свой яркий потенциал на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

14 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Сфера культуры Астраханской области презентовала свой яркий потенциал на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

С раннего утра начались выступления артистов, мастер-классы народных умельцев, встречи со знаменитыми земляками. Настроение гостям выставки подарили лучшие творческие коллективы региона.

На центральной сцене ВДНХ Астраханский государственный ансамбль песни и танца выступил с концертной программой «Жемчужина Нижнего Поволжья», где представил песенно-танцевальные и музыкальные традиции народов, проживающих на территории Астраханской области. Здесь же выступила и наша землячка народная артистка РФ Надежда Бабкина вместе с ансамблем «Русская песня». Она сказала то, что никогда не забывает, откуда она родом, и гордится Астраханским многонациональным краем.

Камерный оркестр под управлением Леонида Бутакова в Доме культуры ВДНХ выступил с концертной программой «Сквозь время». В ней прозвучали шедевры российской и мировой классической музыки.

астраханская филармония, симфонический оркестр(2023)|Фото: astrobl.ru

Концертную программу «Астраханские переборы» подарил ансамбль астраханских гармонистов «Русский строй» фольклорный и ансамбль «Астраханская песня». Инструментальные наигрыши, кадрили Астраханской области, народные песни и припевки отразили все многообразие самобытной культуры края.

Известные эстрадные композиции мировой, советской и российской эстрады прозвучали в концертной программе «Пой. Танцуй. Люби!» в исполнении творческих коллективов и солистов Дирекции по реализации культурно-массовых программ.

концерт, день астраханской области на вднх(2023)|Фото: astrobl.ru

И в завершении Дня региона состоялась концертная программа «Мы вместе» на главной сцене выступили мастера искусств Астраханской области.

бабушкин, надежда бабкина(2023)|Фото: astrobl.ru

Дом ремесел представил выставку традиционных сувениров ручной работы астраханских мастеров-ремесленников, выполненных в разных техниках декоративно-прикладного искусства и ремесел.

день астраханской области на вднх(2023)|Фото: astrobl.ru

Народные умельцы показали мастер-шоу и провели мастер-классы: Гульнара Джаналиева по плетению из чакана, Анастасия Светлицкая по гончарному делу, Анатолий Рабеев по плетению из лозы.

Теги: день астраханской области, концерт, вднх, выставка россия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети