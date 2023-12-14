Пенсионера, обвиняемого в убийстве медбрата в Березовском, оставили в СИЗО

65-летнего Геннадия Казакова, обвиняемого в убийстве медбрата Степана Шабурова, оставили в СИЗО. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Несмотря на то, что Казаков настаивал на домашнем аресте, суд решил продлить ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 мая 2024 года.

Следствие установило, что вечером 25 апреля этого года пьяный пенсионер напал с ножом на бригаду "скорой помощи", приехавшую на вызов в его квартиру. Мужчине показалось, что медики якобы слишком громко стучали в дверь. В результате 28-летний медбрат Степан Шабуров погиб от ножевого ранения в грудь.

Казаков обвиняется по статье "Убийство из хулиганских побуждений". Как отметили в областном суде, в ходе заседания он признал вину, но не согласился, что напал на медика из хулиганских побуждений.

Напомним, что убитый медбрат был посмертно награжден медалью Луки Крымского. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.