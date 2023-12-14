14 Декабря 2023
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Общество
Фото: Накануне.RU

Пенсионера, обвиняемого в убийстве медбрата в Березовском, оставили в СИЗО

65-летнего Геннадия Казакова, обвиняемого в убийстве медбрата Степана Шабурова, оставили в СИЗО. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Несмотря на то, что Казаков настаивал на домашнем аресте, суд решил продлить ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 мая 2024 года.

Следствие установило, что вечером 25 апреля этого года пьяный пенсионер напал с ножом на бригаду "скорой помощи", приехавшую на вызов в его квартиру. Мужчине показалось, что медики якобы слишком громко стучали в дверь. В результате 28-летний медбрат Степан Шабуров погиб от ножевого ранения в грудь.

Казаков обвиняется по статье "Убийство из хулиганских побуждений". Как отметили в областном суде, в ходе заседания он признал вину, но не согласился, что напал на медика из хулиганских побуждений.

Напомним, что убитый медбрат был посмертно награжден медалью Луки Крымского. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Теги: пенсионер, СИЗО, медбрат, убийство


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