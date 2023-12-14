Обвиняемый в убийстве медбрата в Березовском признал вину в суде

14 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Свердловская область
Фото: Свердловский областной суд

Обвиняемый в убийстве медбрата в Березовском признал вину в суде

В четверг в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела мужчины, обвиняемого в убийстве медбрата в Березовском. Фигурант признал свою вину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, на скамье подсудимых оказался 66-летний житель города Геннадий Казаков. Как было установлено в ходе следствия, вечером 25 апреля этого года пьяный Казаков напал с ножом на бригаду "скорой помощи", приехавшую на вызов в его квартиру. Мужчине показалось, что медики якобы слишком громко стучали в дверь. В результате 28-летний медбрат Степан Шабуров погиб от ножевого ранения в грудь.

Казаков обвиняется по статье "Убийство из хулиганских побуждений". Как отметили в областном суде, в ходе заседания он признал вину, но не согласился, что напал на медика из хулиганских побуждений.

судебный процесс по делу об убийстве медбрата в Березовском(2023)|Фото: Свердловский областной суд

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу был проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы. Так, судебная психиатрическая экспертиза показала, что мужчина отдавал себе отчет в своих действиях. В СК отметили, что по закону ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, оказавшийся на скамье подсудимых уралец и раньше законопослушностью не отличался.

"По имеющимся данным, в 1999 году он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – порезал свою супругу. Также он был судим за кражи в 1974 и 1976 годах, а в общей сложности в местах лишения свободы провел 15 лет. Сразу допросить его не представилось возможным по причине невменяемого состояния подозреваемого из-за большого количества выпитого им спиртного. Задержать фигуранта представителям территориального отдела МВД удалось по "горячим следам" после получения от коллег впоследствии погибшего медработника информации о произошедшем ЧП", - отметил полковник Горелых.

Напомним, что убитый медбрат был посмертно награжден медалью Луки Крымского. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Теги: суд, убийство, медбрат, процесс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 14.12.2023 12:15 Мск Пенсионера, обвиняемого в убийстве медбрата в Березовском, оставили в СИЗО

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.11.2023 13:48 Мск Путин посмертно наградил медбрата из Березовского, убитого во время смены
Ранее 24.07.2023 11:22 Мск Обвиняемому в убийстве медработника "скорой" в Березовском продлили арест
Ранее 27.04.2023 15:42 Мск Обвиняемый в убийстве врача уралец отправлен под арест
Ранее 27.04.2023 13:38 Мск Жителю Березовского грозит 20 лет за убийство медработника "скорой помощи"
Ранее 26.04.2023 11:31 Мск В Березовском фельдшер "скорой помощи" получил ножевое в сердце на выезде

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети