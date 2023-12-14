Обвиняемый в убийстве медбрата в Березовском признал вину в суде

В четверг в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела мужчины, обвиняемого в убийстве медбрата в Березовском. Фигурант признал свою вину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, на скамье подсудимых оказался 66-летний житель города Геннадий Казаков. Как было установлено в ходе следствия, вечером 25 апреля этого года пьяный Казаков напал с ножом на бригаду "скорой помощи", приехавшую на вызов в его квартиру. Мужчине показалось, что медики якобы слишком громко стучали в дверь. В результате 28-летний медбрат Степан Шабуров погиб от ножевого ранения в грудь.

Казаков обвиняется по статье "Убийство из хулиганских побуждений". Как отметили в областном суде, в ходе заседания он признал вину, но не согласился, что напал на медика из хулиганских побуждений.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу был проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы. Так, судебная психиатрическая экспертиза показала, что мужчина отдавал себе отчет в своих действиях. В СК отметили, что по закону ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, оказавшийся на скамье подсудимых уралец и раньше законопослушностью не отличался.

"По имеющимся данным, в 1999 году он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – порезал свою супругу. Также он был судим за кражи в 1974 и 1976 годах, а в общей сложности в местах лишения свободы провел 15 лет. Сразу допросить его не представилось возможным по причине невменяемого состояния подозреваемого из-за большого количества выпитого им спиртного. Задержать фигуранта представителям территориального отдела МВД удалось по "горячим следам" после получения от коллег впоследствии погибшего медработника информации о произошедшем ЧП", - отметил полковник Горелых.

Напомним, что убитый медбрат был посмертно награжден медалью Луки Крымского. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.