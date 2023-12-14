14 Декабря 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В день Астраханской области на выставке-форуме "Россия" прошли лекции по истории, культуре и экологии региона

В рамках международной выставки-форума 13 декабря в День Астраханской области на ВДНХ прошла образовательная программа, генеральным партнером которой выступило Российские общество «Знание».

Лекцию «Астрахань в истории государства Российского» прочитал доцент кафедры истории Астраханского государственного университета Олег Лихолет. Он раскрыл интересные подробности о вхождении региона в состав государства при Иване Грозном.

«В нашей стране никогда не было национально-освободительных восстаний. Это говорит о веротерпимой политике российского государства и о том, что разные народы столетиями живут в мире и согласии, в том числе и в Астраханской области», - отметил Олег Лихолет.

Лекцию-исследование «В дельте Волги: об экологии великой реки и Астраханской земле» провела профессор, доктор биологических наук, заместитель директора Института рыбного хозяйства, биологии и природопользования Астраханского государственного технического университета Ирина Волкова.

день астраханской области(2023)|Фото: astrobl.ru

Об архитектурном антураже Астрахани рассказала кандидат технических наук, руководитель приоритетной научно-исследовательской работы по проектированию и строительству, главный строительно-технический и оценочно-стоимостной эксперт Астраханского государственного архитектурно-строительного университета Наталья Купчикова.

день астраханской области на вднх(2023)|Фото: astrobl.ru

День Астраханской области на выставке «Россия» на ВДНХ прошел с размахом. Для посетителей были организованы мастер-классы, интерактивные площадки, квизы, посвященные региону, а также розыгрыш туристических путевок. Гвоздем программы стало выступление Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, в рамках деловой программы Дня региона губернатор Игорь Бабушкин подписал соглашение о развитии солнечной энергетики в Астраханской области. Еще одно - о сотрудничестве между региональным правительством и ассоциацией поддержки и развития автомотоспорта «Силквей ралли».

Теги: день астраханской области, игорь бабушкин, вднх


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