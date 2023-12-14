14 Декабря 2023
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Фото: shhyolkovo.ru

Щёлковская компания-производитель комплектующих для протезов - призёр Национальной премии сразу в двух номинациях

Щелковская компания «МЕТИЗ» завоевал «серебро» в номинации «Экспортёр года в сфере реабилитационной индустрии» и «бронзу» за «Лучшую публикацию в СМИ на тему инновационных разработок в реабилитационной индустрии». Награды вручила Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, сообщает официальный портал городского округа Щелково.

Церемония награждения Национальной премии «Надежда на технологии» состоялась в кластере «Ломоносов» в рамках одноимённого форума. Примечательно, что награду за актуальную публикации в СМИ «МЕТИЗ» взял впервые, а вот за экспортные заслуги щёлковскую компанию отмечают третий год подряд.

(2023)|Фото: shhyolkovo.ru

«МЕТИЗ» разрабатывает, производит и поставляет комплектующие для протезов в 40 стран мира, конкурируя с ведущими игроками на мировом рынке. За прошлый год компания произвела и реализовала комплектующие для более чем 14 000 протезов нижних конечностей, 7000 из которых — протезы бедра. Объём экспорта составил более 150 миллионов рублей, а доля экспорта в выручке – более 40 %.

комплектующие для протезов(2023)|Фото: shhyolkovo.ru

На выставке Национального форума реабилитационной индустрии и промышленного дизайна «Надежда на технологии» компания «МЕТИЗ» представила всю флагманскую линейку изделий – коленные модули, углепластиковые стопы, бионический модуль кисти MeHand. Также разработчики показали электронный коленный модуль, работа над которым велась последние 5 лет. После доработки кожуха «умную коленку» выведут в серийное производство.

Теги: метиз, комплектующие, протезы, щелково, новые технологии


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