14 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин исключил свердловского губернатора из президиума Госсовета РФ

Главу Свердловской области Евгения Куйвашева исключили из состава президиума Госсовета РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир путин.

Согласно документу, всего из президиума было исключено 10 человек. Вместо них в состав попали: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Красноярского края Михаил Котюков, Амурской области Василий Орлов, Кировской области Александр Соколов, Мурманской области Андрей Чибис, Курганской области Вадим Шумков, а также зампредседателя правительства РФ - полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, глава ДНР Денис Пушилин и глава республики Ингушетия Махмуд-Али Климатов.

Напомним, что в составе президиума Евгений Куйвашев числился чуть больше года.

Теги: Путин, Куйвашев, президиум Госсовета


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