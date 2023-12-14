Орлов подтвердил. Стильная капсула времени будет заложена в Академическом районе Екатеринбурга

Стильную черную Капсулу времени, изначально изготовленную для закладки на 300-летие Екатеринбурга, используют для Академического района. Об этом на встрече с активистами волонтерских движений Екатеринбурга в "Космосе" рассказал глава города Алексей Орлов.

По его словам, карбоновый саркофаг заложат в новом районе города уже весной 2024 года и вскроют только через 25 лет. Что именно будет храниться в нем, градоначальник предложил решить молодежи.

Ранее мы уже писали, что новую Капсулу времени решили не списывать со счетов, а использовать по назначению на одной из самых молодых территорий Екатеринбурга. Изначально же ее хотели заложить на Плотинке, но после решили сделать традицией закладку старого металлического контейнера, созданного на 250-летие города на заводе "Уралхиммаш". Что именно современный Екатеринбурга послал потомкам в будущее, читайте в нашем материале.