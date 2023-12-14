Путин объявил благодарность губернатору Тюменской области Александру Моору

Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Тюменской области Александру Моору за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Благодарственное письмо главы государства вручил на заседании Тюменской областной думы полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Отметим, что в этом году, по словам губернатора Моора, будет побит очередной рекорд по вводу жилья. Глава региона отметил, что Тюменская область — один из субъектов-лидеров по возведению индивидуального жилья. В 2023 году на такие объекты пришлось более половины всех введенных площадей. В настоящий момент, согласно данным "Циан.Аналитика", Тюменская область находится в топ-10 регионов-лидеров по вводу жилья за III квартал 2023 года.

В 2022 году в регионе добились исторического рекорда по вводу жилья – 2,245 млн квадратных метров.

Кроме того, в регионе досрочно завершается программа по расселению аварийных домов, выявленных до 2017 года. План выполнен с опережением почти на два года. Сообщалось, что всего будет расселено 145 000 кв. м жилья, больше 9 000 человек улучшат условия проживания. На сегодня новое жилье уже получили 8 875 человек.