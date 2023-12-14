14 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Производителям запретят использовать уменьшенную упаковку

В России производителям социально значимых продуктов питания (молоко, сахар, подсолнечное масло и др.) запретят использовать упаковку уменьшенного объема, например - 900 мл, или 9 яиц.

Будут разрешены только стандартные с округленными значениями, например 200 г., 500 г., 1 л. И так далее. Эти произойдет, если будут приняты поправки в техрегламент "О безопасности пищевой продукции". Их готово рассмотреть Министерство промышленности и торговли. Как заявили в ведомстве, отказ производителей от попыток манипулировать рынком через уменьшение объема упаковки поспособствует его прозрачности.

Замглавы ведомства Виктор Евтухов сообщил, что такую меру можно предложить для обсуждения коллегам из ЕАЭС.

Как заявили в Союзмолоке, вариативность объемов продукции обусловлена не желанием ввести потребителя в заблуждение, а стремлением сделать новые интересные продукты. При что внесение изменений в законодательную базу должно учитывать и добросовестные практики.

Директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков указал, что уменьшая вес или объем единицы продукта, производители стремятся сделать его более доступным для потребителей, сообщают "Известия".

Ранее в Минпромторге говорили, что фасовка куриных яиц по девять штук в контейнере не является обманом покупателя. По словам Евтухова, если количество или объем продукта соответствует с указанным на упаковке, это не является введением покупателя в заблуждение, а предоставляет ему выбор при покупке.

Теги: продукты питания, упаковка


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