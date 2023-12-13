Экс-депутат Госдумы назвал "оплачиваемой грязью" слухи об романе его дочери с Томом Крузом

Бывший депутат Госдумы Ринат Хайров опроверг появившиеся в зарубежных СМИ сообщения о том, что его дочь якобы встречается с американским актером Томом Крузом.

"Я читал. Это чушь полная", - заявил экс-депутат, комментируя публикации. "Грязь оплачиваемая, которую сливают", - сказал Хайров РИА Новости.

Как сообщалось, британские СМИ обсуждают новый роман 61-летнего Тома Круза с 36-летней Эльсиной Хайровой, дочерью бывшего депутата Госдумы Рината Хайрова. Daily Mail пишет, что пара появилась вместе на вечеринке в престижном районе Лондона, и актер, якобы, "был одержим своей новой пассией, не сводил с нее глаз и окружал вниманием".