Daily Mail: Том Круз в Лондоне крутит роман с дочерью экс-депутата Госдумы от "Единой России"

Британские СМИ обсуждают новый роман 61-летнего Тома Круза: с 36-летней Эльсиной Хайровой, дочерью бывшего депутата Госдумы Рината Хайрова. Daily Mail пишет, что пара появилась вместе на вечеринке в престижном районе Лондона, и актер, якобы, "был одержим своей новой пассией, не сводил с нее глаз и окружал вниманием".

После того, как личность новой девушки Круза была раскрыта, Хайрова закрыла свой аккаунт в соцсетях, но журналисты успели посмотреть снимки в блоге светской львицы: путешествия и вечеринки в Париже, Венеции, Сан-Тропе, Монте-Карло, Катаре и Калифорнии.

Хайрова является гражданкой Великобритании и проживает в Лондоне. У нее двое детей, рожденных в браке с миллионером Дмитрием Цветковым, который, по данным издания, нажил капитал на торговле алмазами. Пара прожила в браке десять лет и рассталась в прошлом году, развод был громким: экс-супруги дошли до Высокого суда Лондона, пытаясь разделить имущество. Вместе они владели особняком стоимостью 22 млн фунтов в графстве Суррей, пятью квартирами в Лондоне (18 млн фунтов), недвижимостью в Дубае и на Кипре, коллекцией роскошных автомобилей, произведений искусства, ювелирных изделий. Судя по заголовкам британских СМИ, муж обвинял бывшую жену в сокрытии от суда коллекции сумок (более 150 штук) стоимостью почти 1 млн фунтов.

Ринат Хайров был депутатом Госдумы с 2011 по 2021 гг., представлял Татарстан и партию "Единая Россия". В 90-х работал в Татарстане в налоговой службе, затем возглавил "Татфондбанк", работал в руководстве республике. В конце нулевых стал советником министра обороны России. А в десятых работал на гособоронзаказе – в концерне "Радиоэлектронные технологии" государственной корпорации "Ростехнологии" (ныне "Ростех").