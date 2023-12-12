Канцлер Австрии выступил против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Австрия не поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС по какой-то особой процедуре. Об этом заявил канцлер страны Карл Нехаммер во время выступления перед комитетом по делам ЕС Национального совета республики.

По его словам, Босния и Герцеговина тоже давно хочет вступить в ЕС. Украина и Молдавия должны пройти всю положенную процедуру.

Кроме того, Австрия против выделения Украине 50 млрд евро помощи.

На днях в Брюсселе пройдет саммит ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины. Как сказал ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, треть стран Европы испытывают очень серьезные сомнения по поводу Украины. Притом что решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами ЕС.

Как пишет Reuters, начало переговоров по Украине могут перенести на март из-за разногласий среди стран ЕС. Официально против членства Украины выступили Венгрия и Словакия. Глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри заявила, что времена, когда можно было легко попасть в ЕС, давно прошли. Украине придется пройти длинный путь.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что украинский режим готов на любые унижения, лишь бы его приняли в ЕС.

"Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно", - сказал киевский чиновник.