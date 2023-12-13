В Москве найдена мертвой заместитель шеф-редактора "Комсомольской правды"

Тело заместителя шеф-редактора "Комсомольской правды" Анны Царевой обнаружили в квартире в Москве, пишет Baza.

По данным Telegram-канала, 10 декабря Царева пожаловалась родителям на плохое самочувствие и высокую температуру. На следующий день она перестала выходить на связь. Родственники связались с владельцем квартиры, которую снимала Царева, и попросили открыть дверь.

Следов борьбы в квартире не обнаружено, признаков насильственной смерти тоже нет.

Как сообщает Shot, причиной смерти 35-летней Царевой могла стать острая сердечная недостаточность. Последнюю неделю она болела ОРВИ, отмечает Telegram-канал.