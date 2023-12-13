В Петербурге по делу о легализации 100 тысяч мигрантов задержали экс-главу УМВД

В Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в причастности к схеме по незаконной легализации более 100 тысяч трудовых мигрантов.

Возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ), сообщает ТАСС. По данным МВД, задержанный уволился из органов внутренних дел по собственному желанию месяц назад.

Преступную схему в организации незаконной миграции выявили в 2022 году. Она действовала как минимум четыре года. По данным следствия, иностранцев ставили на учет в нежилых помещениях, в которых они даже не появлялись. По этому делу были арестованы депутат муниципального совета Колпино и глава федерации ММА Ленобласти Виктор Данишевский, а также шестеро его подельников.

В ноябре прошлого года сообщалось, что замначальника управления по вопросам миграции ГУМВД Москвы Вячеслав Фокин и экс-замначальника управления Дмитрий Тахтаулов подозреваются в организации незаконной миграции. По данным следствия, в 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям компании ходатайства о разрешении на въезд иностранцев с ложными данными о целях въезда. На основании этих ходатайств полицейские организовали незаконное оформление приглашений на въезд.