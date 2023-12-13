Депутат Вихарев подарил двум школам Екатеринбурга современное оборудование для учебы

В преддверии Нового года депутат гордумы Алексей Вихарев решил порадовать учеников сразу двух екатеринбургских школ, подарив учреждениям новое современное оборудование. Оно позволит учащимся освоить моделирование в графическом редакторе и в более комфортных условиях проводить медиа-занятия.

Для школы №138 глава фракции "Единая Россия" в гордуме передал лазерный станок с ЧПУ (числовым программным управлением). В работе с ним предусмотрен графический редактор CorelDraw. Школьники смогут обучиться проектированию и инженерному делу, выполнить резку, гравировку, тонирование и перфорацию на таких материалах, как пластик, дерево, ткань, резина, стекло и бумага. Например, на таких станках получится сделать любую гравюру.

"С лазерным станком будут работать ученики с 6 по 11 класс. Оборудование не сложное, дети в нем разбираются буквально за два урока. Работа со станком развивает пространственное мышление, у детей появляется тяга к инженерным специальностям, это не может не радовать", — рассказал учитель технологии школы №138 Евгений Митрофанов.

Школа №114 получила проектор EPSON EH-TW750. На рынке он выделяется высоким разрешением, яркой картинкой и управлением через Wi-Fi с мобильных устройств и компьютера, что особенно удобно при ведении уроков. Теперь дети смогут тренировать навыки работы с презентациями, смотреть обучающие фильмы и прочий учебный материал как во время занятий, так и на школьных мероприятиях.

"Я сам папа двоих дочек и знаю, как важно для детей всестороннее развитие, в том числе техническое. Несмотря на весь прогресс, дети должны уметь работать руками — такая работа тренирует ум и мышление. Образование детей - нашего будущего поколения для меня всегда в приоритете. Откликаюсь на просьбы и стараюсь помочь сделать их обучение еще более познавательным и увлекательным. Новое оборудование поможет в этом", — делится Алексей Вихарев.

В то время, как со 138-ой школой депутат Вихарев сотрудничает впервые, откликнувшись на просьбы родителей и педагога, со школой №114 у единоросса долгая четырехлетняя история. Ранее он уже помог отремонтировать танцевальный класс, столовую и крыльцо здания, а также подарил аналогичный лазерный станок с ЧПУ. В этот раз на подарки для обеих школ депутат потратил полмиллиона рублей.

Это не единственные учебные заведения, с которыми работает Алексей Вихарев. Современное оборудование для занятий ранее уже получили школы №66 и №67, а в школе-интернате №11 депутат помог оборудовать "мастерскую мечты", отремонтировав кабинет и оснастив его всем необходимым. А недавно, прямо перед началом учебного года, Вихарев решил мозолящую глаза долгие годы проблему с пешеходным тротуаром к школе №167. За четыре дня был разрешен многолетний вопрос о том, как добираться до учреждения, не искупавшись в грязи. Теперь же работники школы, дети и родители могут свободно добираться до учреждения по тротуару.



