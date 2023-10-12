12 Октября 2023
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Образование Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов

34 года в грязи. Депутат Алексей Вихарев за четыре дня решил проблему школы на Эльмаше

Руководитель фракции "Единая Россия" в гордуме Екатеринбурга, основатель медфракции и председатель свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев решил проблему школы №167 на Эльмаше, с которой та боролась на протяжении 34 лет. Для этого депутат выделил из личных средств свыше 1,1 млн руб.

По словам педагогов и родителей школьников, как только наступало межсезонье, детям приходилось добираться на уроки по неблагоустроенной тропинке вдоль здания. Всю грязь ученики и педагоги тащили в школу, которая разносилась по зданию.

Учителя отмечают, что за все 34 года существования учреждения, возле него никогда не было тротуара, с чем педагоги и родители и обратились к Алексею Вихареву.

Тротуар к школе №167 в Екатеринбурге(2023)|Фото: Дмитрий Иванов

"Я сам папа двоих школьниц. Понимаю, как важно, чтобы дети были в безопасности по пути в школу и домой. В кратчайшие сроки построили новую, красивую дорогу. Дети, учителя и родители больше не обходят грязные и скользкие ямы. А в чистоте и безопасности ходят по удобному тротуару", — рассказал Алексей Вихарев.

Работы стартовали на прошлой неделе — в День учителя, и заняли всего четыре дня. Дорожники торопились все завершить до наступления холодов и минусовых температур, чтобы 1,8 тыс. учащихся могли добираться до учебы с комфортом.

Тротуар к школе №167 в Екатеринбурге(2023)|Фото: Дмитрий Иванов

Тротуар к школе №167 в Екатеринбурге(2023)|Фото: Дмитрий Иванов

Появление тротуара стало для всех особенным событием. В день открытия для школьников организовали большой праздник с конкурсами на знание ПДД. Более того, в скором времени активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева высадят деревья и кусты вдоль тротуара.

Алексей Вихарев на открытии тротуара к школе N°167 в Екатеринбурге(2023)|Фото: Дмитрий Иванов

Открытие тротуара к школе N°167 в Екатеринбурге(2023)|Фото: Дмитрий Иванов

"Нашей замечательной школе 34 года, и все эти годы рядом с ней не было тротуара, ведущего к единственному входу в здание. В последние годы, после постройки нового здания школы, вопрос стоял очень остро. Вся грязь с улицы неслась в школу. Мы очень рады новому комфортному тротуару", — поделилась директор школы N°167 Эльвира Бабич.

На праздник приехала и начальник управления образования Орджоникидзевского района Елена Яровикова. Уже многие годы она находится на связи с Алексеем Вихаревым. Не раз они совместно координировали и решали вопросы, связанные с образованием в районе.

Алексей Вихарев на открытии тротуара к школе N°167 в Екатеринбурге(2023)|Фото: Дмитрий Иванов

"Долгое время тропинка, ведущая к входу в школу, относилась к придомовой территории многоэтажки, отремонтировать ее без согласия жителей было нельзя. В этом году мы получили их одобрение и это стало возможным, а Алексей Вихарев помог отремонтировать ее", — заключила Елена Яровикова.

За последние годы депутат городской Думы Алексей Вихарев помог десяткам школ на Уралмаше и Эльмаше: строил современные мастерские, делал ремонты, устанавливал окна и видеонаблюдение, ремонтировал рекреации и кабинеты, дарил лазерные станки и 3D-принтеры для научных работ школьников.

Теги: Алексей Вихарев, школа, Эльмаш, тротуар


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