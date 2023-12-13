13 Декабря 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Число "невыездных" свердловчан за год увеличилось более чем в два раза

На сегодняшний день в праве выезда за границу ограничено более 530 тысяч жителей Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в областном главном управлении ФССП, все они имеют задолженности по различным категориям исполнительных производств.

"Ограничение на выезд будет снято судебным приставом, если должник оплатит задолженность в полном объеме или исполнит решение суда неимущественного характера", - пояснили в ведомстве.

Узнать о снятии ограничения на выезд за пределы России можно на сайте Госуслуг. Услуга доступна для всех пользователей, зарегистрированных на данном портале.

Стоит отметить, что за этот год число "невыездных" свердловчан заметно увеличилось – более чем в два раза. По данным на начало 2023 года таких должников насчитывалось около 200 тысяч.

Теги: выезд, ограничение, ФССП


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