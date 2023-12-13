Предприниматели Сургутского района стали победителями конкурсов "Лучшие вкусы Югры" и "Лучший товар Югры"

Предприниматели Сургутского района выиграли в региональных конкурсах, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в соцсетях.

Победу в конкурсах "Лучший товар Югры-2023" и "Лучшие вкусы Югры" одержали предприятие "Обь-регион" и поставщики мяса и молочных продуктов индивидуальные предприниматели Евгений Старцев и Дмитрий Васяев.

"Всего с начала года наши фермеры произвели молока – 2 317 тонны или 108,6 % к уровню 2022 года. Мяса – 7 965 тонн или 95 % к уровню прошлого года. Снижение связано с ужесточением требований безопасности к свиноводческим хозяйствам. Яиц произведено 6,190 млн штук – результаты на уровне прошлого года. Поголовье птицы составляет 280 тысяч голов, главный производитель – как раз ООО "Обь-регио"н. Поголовье крупного рогатого скота достигает 1019 голов. В совокупности 35 КФХ произвели 15% мяса, 88% молока, 85% яиц, а личные подсобные хозяйства – 1% мяса, 12% молока, 15% яиц от общего объема сельхозпродукции", - сообщил глава района Андрей Трубецкой.

Не отстают и другие бизнесмены. Основной районный переработчик ИП Даитбекова М.М. переработала и реализовала 691 тонну рыбной продукции. Компания "Восход" выловила 93 тонны рыбы.

В этом году власти поддержали единственное в Сургутском районе рыбодобывающее предприятие субсидией в 13,5 млн рублей. В целом на поддержку сельского хозяйства в форме субсидий из окружного бюджета было направлено 382 млн руб.

"Данный сектор экономики развивается, наши предприятия выходят на крупные торговые площадки. Например, приобрести продукцию фермеров из Сургутского района можно в 20 передвижных торговых павильонах (купавах) в Сургуте, Федоровском, Барсово и Лянторе. Она также представлена в фирменном магазине в Белом Яре и торговых сетях "Лента", "Перекресток", "О`КЕЙ", "Магнит" и "Пятерочка", - подчеркнул Андрей Трубецкой.