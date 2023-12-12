Финляндия открывает два южных КПП на границе с Россией

Финляндия с 14 декабря откроет два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией – Ваалимаа и Ниирала, сообщили власти страны. Это наиболее популярные КПП, на которые ранее приходилась основная часть трафика. После их закрытия в ноябре открытыми оставались лишь несколько переходов на севере страны – они ведут в удаленные районы Карелии и Мурманской области. Южные же переходы расположены недалеко от Санкт-Петербурга.

При этом власти Финляндии не исключают, что переходы снова будут закрыты, если ситуация с неконтролируемым притоком беженцев-мигрантов повторится.

К кризису привело нарастание миграционных потоков из третьих стран – Средней Азии, Ближнего Востока. При этом власти Финляндии обвиняли российских коллег, те же отвечали, что не имеют отношения к ситуации.